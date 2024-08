video suggerito

Schianto scooter-tir, il calciatore Francesco Palmieri muore a 29 anni: lutto a Qualiano Incidente stradale in via Ripuaria a Varcaturo. Il 29enne giocava nei Rangers di Qualiano. Comunità straziata dal dolore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

684 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Qualiano per la morte di Francesco Palmieri, calciatore 29enne dell'Asd Rangers di Qualiano 1998, il club sportivo cittadino, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto mercoledì 28 agosto 2024. Il giovane atleta era alla guida del suo scooter quando, per motivi ancora di accertare, si è scontrato frontalmente con un tir. L'incidente è avvenuto in via Ripuaria, la strada che collega Qualiano a Giugliano in Campania, nella zona della località Varcaturo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure mediche del caso. Purtroppo, però, per il giovane sportivo non c'è stato nulla da fare. È deceduto a seguito delle ferite riportate nell'impatto.

La scomparsa del 29enne ha sconvolto tutta la comunità di Qualiano e dell'area nord di Napoli, dove Francesco, "Ciccio" per gli amici, era amato, stimato e benvoluto da tutti. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio che stanno arrivando in questo momento alla famiglia, distrutta dalla grave e prematura perdita. Anche le istituzioni si uniscono al dolore dei familiari, in questo momento difficile.

L'ASD RANGERS QUALIANO 1998 con un post su Facebook ha espresso:

Leggi anche Scivola con lo scooter e si schianta contro un suv, Salvatore Fratta morto a 24 anni a Mondragone

Con grande tristezza, ASD RANGERS QUALIANO 1998 annuncia la scomparsa del suo calciatore, Francesco Palmieri a soli 29 anni , un ragazzo d'oro, con una passione infinita per il calcio , ma anche per la sua squisita umanità e disponibilità. Sempre pronto ad aiutare e a supportare chiunque ne avesse bisogno, era un amico prezioso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.Tutta la dirigenza , staff tecnico e calciatori partecipano sentitamente al dolore della famiglia Palmieri .Agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio.

La borbonica Olympic in un altro messaggio afferma:

La borbonica Olympic oggi vive un giorno di dolore per la perdita di questo splendido ragazzo.Cresciuto con l'Olympic Qualiano, ha intrapreso strade calcistiche diverse ma con la sua umiltà e la sua genuinità si è sempre fatto amare da tutti.Oggi, noi tutti, piangiamo per questo enorme dolore. In questi anni ti abbiamo visto sulla nostra struttura a fare tornei, risate e allenamenti con il nostro mister Genny. Portiamo con noi la tua educazione,i tuoi valori e la tua voglia di vivere sui campi di calcio.Riposa in pace Ciccio Palmieri