Schianto in motorino mentre è a telefono con la fidanzata: Davide muore a 20 anni Violento incidente tra una motocicletta ed un’automobile: Davide Adami muore a 20 anni. Il giovane, originario di Pompei, ha riportato ferite molto gravi e dopo due operazioni all’Umberto I di Nocera è spirato. La fidanzata Arianna, che era a telefono con lui, ha sentito in diretta il terribile schianto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Davide Adami, la vittima dell’incidente

Uno schianto in motorino mentre tornava a casa: così è morto Davide Adami, ventenne di Pompei. Sognava di diventare parrucchiere, magari a Londra come raccontava sempre a tutti. Ma la sua vita si è spezzata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era arrivato in seguito all'incidente tra la sua motocicletta ed una Fiat Panda guidata da un signore del posto, tra Pompei e Sant'Antonio Abate. Troppo gravi le ferite riportate, tra cui un ematoma alla testa: ma il giovane era stato anche operato alla milza prima, poi al femore, ma nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita alla fine il ragazzo è morto.

Una tragedia nella tragedia perché a "seguire" in diretta lo schianto c'è stata la fidanzata Arianna, con la quale il ragazzo era a telefono. Gli stava tenendo compagnia a telefono mentre il giovane tornava a casa, ed ha sentito in diretta lo schianto nel quale il suo fidanzato è deceduto. Non è bastato che il giovane indossasse il casco: l'impatto con la vettura e poi il volo sull'asfalto non gli hanno lasciato scampo. Dolore sui social da parte di amici e familiari, che non riescono a darsi pace per questa tragedia. Tutta la comunità di Pompei è rimasta sotto shock alla notizia del suo decesso. Adesso si attende che la dinamica dell'incidente evidenzi colpe e responsabilità, ma la dinamica è tutta ancora in fase di accertamento. Maggiore chiarezza potranno farla le forze dell'ordine nelle prossime ore. L'impatto è stato particolarmente violento e gli ha causato ferite tali che, nonostante due complesse operazioni riuscite, non sono riuscite a salvargli la vita.