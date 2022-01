Schianto frontale tra due auto a Salerno: due feriti, uno grave in ospedale Violento incidente a Salerno, nella Zona Industriale: schianto frontale tra due vetture, semidistrutte. Due i feriti, uno dei quali in codice rosso in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Schianto frontale tra due automobili a Salerno, nei pressi della Zona Industriale. L'impatto tra le due vetture è stato talmente violento che oltre ad esplodere gli airbag entrambi i veicoli sono di fatto distrutti. A scontrarsi, per motivi ancora in fase di accertamento, sono state una Fiat Panda ed una Smart. Sul posto sono accorsi Polizia Stradale, personale di Strade Sicure e sanitari a bordo di un'ambulanza della Humanitas.

Da quanto apprende Fanpage.it uno dei due veicoli sarebbe risultato rubato: le due automobili si sono scontrati nella Zona Industriale di Salerno, ad alta velocità. Due le persone a bordo delle vetture, entrambi conducenti ed entrambi feriti. Uno dei due presentava il quadro clinico più grave, riportando fratture multiple e setto nasale rotto, per lui è scattato il trasferimento in codice rosso in ospedale da parte del personale dell'Humanitas giunto a bordo di un'ambulanza. Polizia Stradale impegnata nei rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente. L'altro ferito è risultato invece meno grave. Si cerca di capire se eventuali telecamere di videosorveglianza in zona possano aver ripreso le fasi dell'impatto, consentendo di capire più facilmente la dinamica dello stesso. Controlli in corso anche su entrambe le vetture che si sono scontrate: sembrerebbe, anche se la circostanza non è stata confermata in maniera ufficiale, che una delle due vetture risulti rubata e sarebbe sopraggiunta a forte velocità lungo la strada dove poi si è scontrata con l'altra vettura. I poliziotti stanno indagando anche su questo e al momento non lasciano trapelare nulla.