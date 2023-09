Schiacciato dal camion mentre lavora, 19enne di Pagani ricoverato in gravi condizioni Un 19enne di Pagani ricoverato in fin di vita: è rimasto schiacciato da un camion frigo mentre lavorava a Bellona, nel Casertano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 19enne di Pagani è rimasto schiacciato da un camion frigo mentre stava lavorando: ora si trova ricoverato in fin di vita all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Bellona, nel Casertano: il giovane, originario di Pagani in provincia di Salerno, e lavora per una ditta di catering della vicina Sant'Egidio del Monte Albino. Sul posto sono giunti anche i carabinieri subito dopo l'incidente.

Stando alle primissime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra un muro ed un mezzo pesante durante le operazioni di scarico dei materiali. Da capire se il camion frigo lo abbia travolto per un cedimento meccanico o per altre cause. I militari dell'arma stanno effettuando i rilievi e sentendo le testimonianze dei presenti: sembrerebbe che il giovane, dopo aver parcheggiato il mezzo, fosse sceso per andare sul lato posteriore del camion, ma appena aperto il portello del frigo il mezzo avrebbe iniziato a muoversi in discesa, acquistando velocità e travolgendolo in pieno, schiacciandolo contro il muro del vicino ristorante. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che lo hanno soccorso: il 19enne si trova ora in ospedale al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è arrivato in codice rosso e in condizioni gravissime. Il mezzo intanto è stato sequestrato, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di queso ennesimo incidente sul lavoro.