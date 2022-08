Schiacciato da materiale plastico, operaio di 58 anni muore a Benevento L’uomo è deceduto questa notte nella fabbrica all’interno della quale lavorava: il 58enne è stato travolto da un “big bag”, un sacco di polimeri di materia plastica.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sul lavoro, questa notte, a Benevento, dove un operaio di 58 anni – del quale non sono ancora state rese note le generalità – è purtroppo deceduto nella fabbrica all'interno della quale lavorava. Stando a quanto si apprende, intorno alle 3, il 58enne stava svolgendo il turno di notte quando è stato travolto e schiacciato da quello che in gergo viene definito "big bag" (letteralmente "grande sacco"), un sacco pieno di polimeri di materia plastica. I colleghi, accortisi di quanto accaduto, sono accorsi in aiuto del 58enne, lo hanno liberato e hanno allertato i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato d'urgenza l'operaio al Pronto Soccorso dell'ospedale Rummo, dove è deceduto poco dopo.

Aperta una inchiesta: disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio

Nella fabbrica, teatro della tragedia, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi utili per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e avviare le indagini: l'area è stata interdetta. Il sostituto procuratore di Benevento ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, che determinerà con precisione le cause della morte del 58enne.

Un morto sul lavoro qualche giorno fa nel Casertano

Un'altra tragedia sul lavoro aveva colpito, soltanto qualche giorno fa, la provincia di Caserta: lo scorso 28 luglio, nella fabbrica Coca-Cola di Marcianise, un operaio, anch'egli 58enne, è deceduto. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo, Salvatore Fattorusso, sarebbe stato colpito da un mezzo pesante e si sarebbe subito dopo accasciato al suolo: trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo.