Schedina Millionday da 1 euro vinto un milione di euro a Benevento: “Speriamo sia del posto”

La fortuna fa tappa in Campania. Sabato 20 settembre, nell'estrazione serale del MillionDay, un giocatore ha centrato la combinazione vincente (9, 17, 37, 51, 52) portando a casa il premio massimo da un milione di euro. La giocata è stata effettuata in una tabaccheria di via Napoli 78, gestita da Giuseppe Bruno. «È la vincita più alta mai registrata qui – racconta all'agenzia specializzata usl gioco Agimeg -. La nostra attività è aperta dal 1966, e da allora non avevamo mai vissuto un’emozione simile. Non sappiamo chi sia il vincitore, mi auguro sia qualcuno del posto».

Si tratta della 29esima vincita milionaria del 2025 e della 347ª dal lancio del gioco. Dal debutto, si legge in una nota «il MillionDay ha distribuito premi per oltre 999 milioni di euro, comprese 113.712 vincite da 1.000 euro». Lo stesso Bruno ricorda che nel 2024, sempre nella sua ricevitoria sannita, erano stati vinti 100 mila euro con un Gratta e Vinci: «Portiamo fortuna da anni – ha concluso commentando la vincita – ma questa volta è davvero speciale».