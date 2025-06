video suggerito

Scende dall'auto per un caffè e in 30 minuti le rubano lo stereo davanti al cinema Med Ennesima "disavventura" a Fuorigrotta: parcheggia l'auto per trenta minuti e la ritrova con lo stereo rubato. "La cosa che mi fa più schifo è pensare che un giorno dovrò mettere i miei figli in una società che vive ancora di questo"

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile con lo stereo rubato

Si era allontanata per trenta minuti dalla sua auto, dopo averla parcheggiata davanti al cinema Med di Fuorigrotta, a Napoli. Ma il breve lasso di tempo è bastato a qualche ignoto per asportare lo stereo dalla sua automobile. Lo ha denunciato la stessa proprietaria dell'automobile, che si è sfogata in Rete contro l'ennesimo caso di furto ai danni delle vetture, particolarmente prese di mira nell'ultimo periodo: per lo più, i ladri colpiscono le quattro ruote, asportandole con un semplice cric. Ma anche gli stereo e gli autoradio sono tornati tristemente in auge.

"Un caffè di pochi euro ci è costato la bellezza di 70 euro", spiega la proprietaria su Facebook, che racconta anche di aver pagato anche l'abusivo subito dopo aver parcheggiato "perché la politica è amma sta quieti (dobbiamo stare tranquilli, ndr), perché ormai si sa, non è più un regalo ma un obbligo, perché la paura che ci circonda è di poter ricevere qualche cattiveria". Ma nemmeno aver ceduto alle richieste dell'abusivo è servito: "Il tempo di mezz’ora e torniamo in macchina con un bel regalino, fatto con il cuore sicuramente".

Ed al ladro, la proprietaria dell'automobile rivolge anche un pensiero: "Ci tengo a dirti che ha un valore di venti euro, soldi che mi guadagno con il lavoro onesto, dovuto a poche ore di sonno e tante altre di schiena spezzata. Tu con quello ti compri quel poco che ti rende felice per un paio di ore. Io continuerò a lavorare e me ne comprerò altri cento, ma la cosa che mi fa più schifo è che purtroppo io un domani avrò dei figli e pensare che li dovrò mettere in una società che vive ancora di questo mi viene la pelle d’oca. Detto ciò", ha concluso, "tu senza il mio stereo stasera non avresti potuto dormire perché non ti potevi comprare la "camomilla", io invece vado a dormire lo stesso ma con la testa tranquilla di non aver tolto niente a nessuno".