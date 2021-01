Riapre da lunedì 1° febbraio la Villa di Poppea negli scavi dell'antica Oplonti a Torre Annunziata, che fanno parte del Parco Archeologico di Pompei. Si tratta di una imponente villa romana nella quale sembra ormai certo vivesse Poppea Sabina, la seconda moglie dell'imperatore Nerone, morta in complicazioni dovute alla gravidanza attorno al 65 dopo Cristo proprio nell'antica Oplontis, all'epoca forse un sobborgo della stessa Pompei più che una città vera e propria.

La Villa di Poppea è una delle grandi ville residenziali e tra le meglio conservate dell'intera zona: una parte è ancora interrata, ma prima dell'eruzione del 79 dopo Cristo era affacciata a picco sul mare, mentre oggi risulta più all'interno dopo l'insabbiamento del litorale. Villa che, originariamente, venne costruita attorno alla metà del I secolo avanti Cristo, per poi essere ampliata nel primo periodo imperiale di Roma. All'interno sono diversi gli affreschi rimasti intatti a distanza di quasi duemila anni. Dal 1° febbraio anche questa splendida villa riaprirà al pubblico, in attesa che in futuro possano riemergere anche le parti ancora interrate: l'enormità di questa villa, che comprendeva giardini e perfino un complesso termale, oltre ad una piscina lunga 61 e larga 17 metri. L'annuncio della riapertura è arrivato direttamente dal Parco Archeologico di Pompei, che comprende anche il sito di Oplontis della vicina Torre Annunziata, e che ieri aveva anche inaugurato presso l'Antiquarium pompeiano un nuovo spazio museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia dell'antica città romana.