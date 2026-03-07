Agguato a Torre Annunziata, sicari in moto sparano contro uomo su scooter: la vittima riesce a fuggire

Immagine di repertorio

Un agguato in pieno giorno ha seminato il panico nel centro di Torre Annunziata oggi sabato 7 marzo. Due uomini in moto hanno sparato contro una persona che viaggiava su uno scooter in via Roma, senza riuscire a colpirla. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 11. Secondo una prima ricostruzione, i due sicari si sono avvicinati alla vittima mentre percorreva la strada e hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco nel tentativo di centrarla. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è riuscito a sfuggire all’azione armata.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

I militari stanno lavorando per chiarire la dinamica, identificare i responsabili e ricostruire il percorso di fuga. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eventuali testimonianze.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco Corrado Cuccurullo. «L'episodio avvenuto questa mattina in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d'arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto, individuando e assicurando alla giustizia i responsabili», ha dichiarato.