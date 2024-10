video suggerito

Scavalca il muro del Bosco di San Silvestro alla Reggia di Caserta per raccogliere funghi: denunciato Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo essersi introdotto illecitamente nel Bosco di San Silvestro, Oasi WWF all'interno del Parco della Reggia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

È andato a raccogliere funghi, come fosse un giardino di sua proprietà. Peccato fosse il Bosco di San Silvestro, Oasi del WWF che sorge nel Parco della Reggia di Caserta. Per questo, un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per introduzione abusiva in proprietà del Demanio dello Stato.

L'intervento dei carabinieri forestali di Caserta è arrivato in seguito a una segnalazione di un cittadino che aveva scorto una persona scavalcare l'alto muro borbonico della Reale Tenuta di San Silvestro del Parco della Reggia di Caserta. Giunti immediatamente sul posto, i militari dell'Arma hanno individuato l'uomo che, munito di un grosso cesto e di una busta di plastica, aveva appena raccolto circa 6-7 chilogrammi di funghi epigei commestibili, appartenenti alle specie gallinaccio e porcino.

Sul posto è intervenuto anche il dottor Francesco Paolella, direttore dell'Oasi WWF Bosco di San Silvestro, che ha confermato ai carabinieri di non aver mai autorizzato nessuno a introdursi illecitamente nell'area per raccogliere funghi; pertanto, i militari dell'Arma hanno provveduto a sequestrare i funghi e a denunciare l'uomo alla competente Autorità Giudiziaria.

I funghi sequestrati, dopo essere stati sminuzzati, sono stati cosparsi nuovamente nell'Oasi, al fine di assicurare la propagazione delle spore e una nuova proliferazione e conservare la biodiversità del luogo.