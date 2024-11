video suggerito

Scatta la chiusura per bar di Chiaia: droga nel locale, padre del titolare arrestato Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar di Chiaia: ad ottobre il padre del titolare era stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È scattata la sospensione dell'attività, per 15 giorni, per un bar di Chiaia, nel centro di Napoli, alle spalle di piazza del Plebiscito; la decisione arriva dal Questore, su proposta del commissariato San Ferdinando, a seguito di una operazione risalente al mese scorso che si era concluso on la denuncia del titolare e l'arresto di suo padre per detenzione di sostanze stupefacenti. In una nota della Questura di Napoli si specifica che il provvedimento, eseguito questa mattina, 21 novembre, è "finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".

Il controllo che ha portato allo stop per l'attività commerciale risale al pomeriggio dell'11 ottobre scorso. In quella circostanza i poliziotti di San Ferdinando e quelli del commissariato Montecalvario erano intervenuti nel bar e avevano controllato due persone all'interno, identificate come il titolare e suo padre; il secondo era stato trovato in possesso di poco più di 30 grammi di stupefacenti, tra cocaina e hashish, e di una grossa somma di denaro. Nel dettaglio, erano stati rinvenuti 5 involucri di cocaina dal peso di circa 3 grammi, 3 stecche di hashish per complessivi 30 grammi e 4.800 euro in contanti. L'uomo era stato arrestato mentre per suo figlio era scattata la denuncia.