Scassinano scooter per prendere la benzina e scappano su auto rubata: bloccati al Vomero Un uomo e una donna denunciati al Vomero: sorpresi dalla Polizia mentre tentavano di rubare la benzina da uno scooter parcheggiato.

A cura di Nico Falco

Lei aspettava in auto, lui era sceso e stava armeggiando su uno scooter parcheggiato. I poliziotti gli sono piombati addosso quando aveva già staccato il tappo del serbatoio, nel tentativo di rubare quei pochi litri di benzina. Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga, ma è stato inutile: sono stati bloccati pochi metri dopo e dagli accertamenti è venuto fuori che la loro automobile era rubata.

É successo nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, tra le strade del Vomero, nella zona collinare di Napoli. Protagonisti un 31enne e una 21enne, entrambi residenti a Giugliano e con precedenti di polizia. I poliziotti del commissariato locale stavano perlustrando via San Domenico, impegnati nei servizi di controllo del territorio di routine, quando hanno notato l'uomo che, guardandosi intorno, armeggiava sullo scooter. Non appena si è accorto della presenza della pattuglia si è allontanato velocemente, si è infilato nell'abitacolo dove la donna lo stava aspettando e i due hanno cercato di allontanarsi. Una reazione che è valsa come una conferma dei sospetti: gli agenti si sono rapidamente avvicinati e sono riusciti a bloccare la coppia pochi metri dopo.

I poliziotti hanno quindi controllato lo scooter e hanno scoperto che non era stato manomesso il nottolino di accensione, non stavano cercando di portare via il mezzo: avevano scassinato soltanto il tappo del serbatoio, lo avevano staccato per rubare la benzina. Dalle successive verifiche sull'automobile usata dei due è poi emerso che il veicolo era provento di furto: era stato rubato nel settembre 2021. La coppia è stata denunciata per tentato furto e per ricettazione.