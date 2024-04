video suggerito

Scarica rifiuti abusivamente in strada poi fugge col furgone inseguito dalla polizia ambientale L’episodio in via Provinciale ai Monti. L’assessore De Iesu: “Potenzieremo gli ispettori ambientali” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scarica rifiuti abusivamente in strada, ma viene sorpreso dalla Polizia Ambientale e dagli ispettori dell'Asìa. Scoperto, fugge via, inseguito dalle forze dell'ordine. Ma è costretto ad abbandonare il mezzo e a dileguarsi a piedi. Il camion è stato poi sequestrato dalla Polizia Ambientale, mentre sono in corso le indagini per risalire al conducente. L'episodio è accaduto ieri a Napoli. A seguito di una dettagliata segnalazione da parte degli ispettori dell'ASIA, corredata da un report fotografico, che evidenziava l'abbandono di rifiuti su aree periferiche, l’Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale, in via Provinciale ai Monti, ha sorpreso un individuo mentre procedeva allo sversamento illegale di una considerevole quantità di rifiuti sulla strada pubblica, utilizzando un autocarro precedentemente segnalato.

La fuga e l'inseguimento a Napoli

A seguito dell'intervento degli Agenti l'uomo ha cercato di fuggire alla guida dell'autocarro generando un breve inseguimento che si è concluso con l'abbandono del veicolo e la fuga a piedi del soggetto. L'autocarro è stato sottoposto a sequestro penale mentre sono state avviate ulteriori attività investigative volte all'identificazione del responsabile e al suo deferimento all'Autorità Giudiziaria competente.

De Iesu: "Potenzieremo gli ispettori ambientali"

L'assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ha dichiarato:

"Nell’ambito del rafforzamento del servizio di prevenzione e controllo dello sversamento abusivo dei rifiuti abbiamo previsto, in prospettiva, il potenziamento dell’Unità ambientale mentre, con i fondi del decreto sicurezza saranno acquistate telecamere da utilizzare per monitorare i siti particolarmente degradati e migliorare, nel complesso, l’attività dell’unità di polizia ambientale".