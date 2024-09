video suggerito

Scarcerato Domenico Ferraro di D&E Luxury Watches: “Avevo la pistola per paura delle rapine” Obbligo di firma per il commerciante di orologi e tiktoker Ferraro, di deluxurywatches; la difesa punterà ad avere il dissequestro dei 98 orologi di lusso finiti sotto chiave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Frame dai video pubblicati sul canale TikTok deluxurywatches

Non sa da dove arrivi quella pistola, non credeva che fosse rubata, l'aveva trovata tra gli oggetti del padre defunto e aveva deciso di tenerla per paura di finire, ancora una volta, vittima dei criminali, dopo quattro furti e due rapine: è quello che ha sostenuto davanti al Tribunale del Riesame Domenico Ferraro, commerciante di orologi e noto tiktoker del Casertano, che il 10 settembre scorso era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. A far scattare le manette era stata proprio quell'arma, custodita insieme a numerose munizioni.

Il tiktoker Ferraro: "Tenevo la pistola per difendermi"

Il 43enne, che su TikTok si è ritagliato un grosso spazio tra gli appassionati col profilo "deluxurywatches", era stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere, per poi tornare a casa dopo l'udienza di convalida; da allora era rimasto agli arresti domiciliari. Questa mattina, 30 settembre, è comparso davanti ai giudici del Riesame, assistito dagli avvocati Vincenzo Motti e Guido Diana.

E qui l'uomo, assumendosi le sue responsabilità per il possesso dell'arma, ha dato la sua versione: in passato era stato già vittima di violente rapine, in una di queste era stato ferito e in ospedale avevano dovuto applicargli 42 punti di sutura; così, quando il padre era deceduto e aveva trovato quell'arma, aveva deciso di tenerla, non immaginando che fosse provento di un furto. In attesa del processo la misura cautelare personale è stata revocata: non più arresti domiciliari ma quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sequestrati 98 orologi, valore di un milione di euro

Resta invece da discutere la misura cautelare reale, quella che riguarda i 98 orologi sequestrati nel corso dell'operazione della Squadra Mobile, che aveva trovato anche circa 240mila euro in contanti. Il valore stimato degli orologi è di un milione di euro, tra questi c'è un Audemars Piguet che, da solo, vale circa centomila euro. Il sequestro era scattato perché non erano state trovate garanzie e certificazioni. Inoltre erano state trovate garanzie e scatole apparentemente false e componenti di orologi, come ghiere e quadranti, ritenute dagli investigatori contraffatte.

Il materiale era valso per il 43enne la denuncia ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. La difesa di Ferraro, nel corso dell'udienza del Riesame relativamente a questa misura cautelare, punterà a dimostrare che gli orologi, invece, sono originali, producendo le relative certificazioni e avvalendosi della consulenza di un esperto di Rolex.