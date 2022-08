Scampia, minaccia la ex con una bottiglia di liquido infiammabile e la segue a casa La bottiglia di liquido infiammabile trovata in strada. I poliziotti hanno scoperto che la donna era minacciata da tempo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Minaccia la ex compagna con il liquido infiammabile, poi la segue fino a casa e qui continua a insultarla fino a quando viene bloccato dalla Polizia. È accaduto ieri pomeriggio a Scampia. Gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti presso un’abitazione in via Vittorio Parisi per la segnalazione di una lite familiare. Ad allertare gli agenti, che erano di pattuglia durante il servizio di controllo del territorio, è stata la Centrale Operativa , alla quale era arrivata la segnalazione. Un 30enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

La donna era minacciata da tempo

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex l’aveva minacciata con una bottiglia di liquido infiammabile per poi allontanarsi. Proprio in quel momento, l’aggressore si è presentato nell’appartamento ed ha proseguito nel suo atteggiamento minaccioso verso la donna fino a quando è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato.

La bottiglia di liquido infiammabile trovata in strada

Poco dopo, gli operatori hanno recuperato nella stessa strada la bottiglia di liquido infiammabile utilizzata poco prima per minacciare la donna. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata vittima dei comportamenti violenti dell’uomo da diverso tempo, fino all'ultimo episodio, dopo il quale sono intervenute le forze dell'ordine. Non si fermano gli episodi di violenza domestica in provincia di Napoli, che vedono spesso coinvolte proprio le donne, vittime dei comportamenti violenti dei propri compagni o ex fidanzati. In questo caso l'intervento della polizia di Stato è riuscito ad evitare il peggio.