Scaglia il pitbull contro i carabinieri, ma il cane morde il padrone e lo fa arrestare

Sorpreso in strada nonostante dovesse essere ai domiciliari, torna a casa e si nasconde nella doccia: i carabinieri lo raggiungono e lui prova ad aizzargli contro i pitbull. Uno dei quali, però, ha morso lui. Alla fine, l’uomo è stato arrestato.

Aveva provato ad aizzare il proprio pitbull contro i carabinieri, ma il cane ha invece morso lui: protagonista della vicenda un 26enne della provincia di Napoli, sorpreso in strada quando invece avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Alla fine, l'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di evasione, resistenza e violenza al pubblico ufficiale. Nessuna conseguenza invece per i carabinieri, contro i quali l'uomo aveva provato a "scagliare" uno dei cani.

Tutto è accaduto per caso, quando una pattuglia di carabinieri di passaggio a Casoria, nell'hinterland di Napoli, ha visto l'uomo in strada nonostante dovesse essere ai regimi domiciliari. Lo stesso 26enne, notando i carabinieri, ha tentato di rientrare di corsa in casa. I carabinieri lo hanno così seguito fino all'abitazione, dove la madre del 26enne ha provato a giustificarlo dicendo che fosse sotto la doccia. I militari dell'Arma, a quel punto, sono entrati in bagno, chiedendo all'uomo di uscire dalla doccia e di seguirli in caserma. Lui però ha preso tempo, iniziando poi a insultare e minacciare i carabinieri, tra cui una militare, particolarmente "bersagliata" di insulti. Il tutto davanti a due grossi pitbull, che hanno osservato la scena senza intervenire. Uscito dalla doccia, l'uomo ha provato quindi ad aizzarli contro i carabinieri, arrivando perfino a spingere i cani contro di loro: uno dei due, però, afferra ad una gamba proprio il padrone. Alla fine, i carabinieri riportano la situazione alla calma, e il 26enne viene arrestato. Si trova ora in carcere, in attesa di rispondere dei reati di evasione, resistenza e violenza al pubblico ufficiale.