C'è un arresto per la rissa scoppiata ieri – lunedì 21 giugno – all'esterno del centro commerciale Plaza di Scafati, nella provincia di Salerno, durante la quale sono stati accoltellati tre ragazzi, un maggiorenne e due minorenni. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, considerato il responsabile delle ferite da arma da taglio inferte ai tre: il giovane, sentendosi braccato, si è presentato spontaneamente in caserma e ha aiutato i militari dell'Arma a ricostruire quanto accaduto all'esterno del centro commerciale. I carabinieri hanno così potuto sequestrare anche il coltello da lui utilizzato per ferire i tre ragazzi. Proseguono le indagini per ricostruire con precisione tutta la dinamica dei fatti, così come sono in corso di individuazione gli altri partecipanti alla rissa.

Uno dei ragazzi accoltellato al torace

La rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 giugno, intorno alle 19. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, alla rissa avrebbero partecipato una decina di ragazzi, divisi in due gruppetti, con il secondo che è arrivato sul posto e ha aggredito il primo, che si trovava già lì. Nelle fasi concitate della colluttazione, è spuntato anche un coltello: uno dei ragazzi è stato accoltellato al torace e le sue condizioni di salute sono giudicate più serie, mentre gli altri due hanno riportato ferite non gravi. Il ragazzo colpito al torace è stato così portato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è tenuto sotto osservazione dal personale sanitario: fortunatamente, nonostante la gravità della ferita, non è considerato in pericolo di vita.