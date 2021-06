Un giovane è stato accoltellato al torace durante una rissa scoppiata davanti al centro commerciale Plaza, a Scafati, in provincia di Salerno. Il ragazzo, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Ancora ignoti i motivi della rissa, che avrebbe coinvolto diversi giovani, tra i quali anche minorenni, che si trovavano all'esterno del centro commerciale.

L'episodio è avvenuto nella serata di oggi, 21 giugno, intorno alle 19. Sono in corso indagini, affidate ai carabinieri, per identificare i ragazzi coinvolti e il responsabile del ferimento. Secondo una ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, alla rissa avrebbero partecipato una decina di ragazzi; a far partire l'aggressione sarebbe stato un secondo gruppetto, arrivato successivamente, che si sarebbe scagliato contro alcuni coetanei che erano già sul posto. Nella colluttazione sarebbero rimasti feriti altri due ragazzi, in modo non grave. Si vaglia la possibilità che la scena possa essere stata ripresa da videocamere di sorveglianza.

Il giovane ferito sarebbe stato raggiunto da un fendente al torace, dopo una prima medicazione sul posto è stato trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici hanno disposto il ricovero per tenere sotto monitoraggio i parametri vitali; il pericolo di morte sarebbe escluso, ma nelle prossime ore il ragazzo verrà sottoposto agli accertamenti del caso per valutare l'entità della ferita. Non è la prima volta che in zona si verificano episodi del genere; già in passato i residenti hanno segnalato risse e litigi tra giovanissimi, spesso sfociate in ferimenti.