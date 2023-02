Scafati, titolare di concessionaria reagisce alla rapina ma il ladro gli spara Il rapinatore era entrato nel locale pretendendo l’incasso. L’imprenditore avrebbe reagito. Il ferito è stato portato in ospedale. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il titolare della concessionaria d'auto reagisce alla rapina, ma il ladro gli spara con la pistola. È accaduto ieri sera a Scafati, in provincia di Salerno. Il gestore della concessionaria è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso durante un tentativo di rapina all'interno del locale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Il malvivente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto irruzione nella concessionaria con il volto coperto da un passamontagna e la pistola in pugno, minacciando il titolare e pretendendo la consegna dell'incasso.

L'imprenditore ferito per aver reagito

L'imprenditore, però, non ci sarebbe stato e avrebbe reagito al tentativo di rapina. A quel punto, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, sarebbe stato esploso il colpo. Il rapinatore si sarebbe dato poi alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il titolare è stato portato in ospedale e curato per la ferita riportata. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, ricostruire il tragitto seguito dal rapinatore e individuarlo e identificarlo. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulla vicenda. Non è la prima volta, purtroppo, che avvengono rapine ai danni di imprenditori nella zona. L'attenzione delle forze dell'ordine è costante e sono stati intensificati i controlli sul territorio.