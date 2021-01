È morto ieri il commerciante Umberto Sbrescia, 67 anni, titolare del negozio Sbrescia Photo Specialist Store alle spalle della stazione di piazza Garibaldi a Napoli, per anni incontrastato punto di riferimento di tutti i fotografi professionisti ma anche dei fotografi amatoriali che approcciavano all'arte dell'immagine. Il corpo di Sbrescia è stato trovato all'interno del negozio di via Silvio Spaventa, dai parenti che – preoccupati non vedendolo tornare a casa – erano andati a cercarlo Si propende per il gesto volontario, ovvero il suicidio, tuttavia sulla vicenda a parte le voci, inevitabili vista la popolarità del personaggio nella ristretta cerchia dei fotografi e dei cineoperatori napoletani, c'è comprensibilmente riserbo e rispetto per la famiglia.

Sono tanti i ricordi che via via stanno spuntando su Facebook, dove molti operatori del settore, soprattutto la "vecchia guardia" dei fotografi di cronaca e di cerimonie (quelli per intenderci che hanno bisogno più spesso degli altri di attrezzature e di manutenzione) ricordano il negozio Sbrescia e il ruolo del suo titolare come punto di riferimento nel settore. Marco Meraviglia, fotografo professionista, ha un affettuoso amarcord:

Via Paolo Emilio Imbriani, Fine anni '70. In quella strada c'è l'ingresso secondario di Palazzo San Giacomo dove è ubicato il Comune di Napoli. Poco più sopra, salendo a sinistra, c'erano gli uffici dell'ENEL dove lavorava mio padre. Ancora più sopra c'era il negozio di Sbrescia. Mio padre nei break o quando usciva dal lavoro, trascorreva parte del suo tempo da Sbrescia, il negozio di articoli fotografici dove spendeva un bel po' del suo stipendio. Una sera c'ero anch'io con lui. Negozio affollatissimo. Il personale velocissimo. Efficiente.

Qualcuno diceva che era il più caro, ma aveva tutto e, se non aveva ciò che volevi. Da allora Sbrescia Umberto fu il mio riferimento fino alla fine degli anni '90. Compravo a credito pellicole, carte, sviluppo e fissaggio, ma solo perché erano anni in cui non mi facevo anticipare un acconto per i lavori che facevo.

Non superavo cifre esorbitanti. E lui si fidava di me. Da lui portavo le Kodachrome, le diapositive che avrei ritirato dopo i fatidici 15 giorni.

Bruno Ciniglia non è da meno: