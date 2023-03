Sbandano con l’auto e mentre la recuperano un furgone li travolge tutti: 4 persone in ospedale Un violento incidente nella notte a Caivano: un furgone ha travolto 4 persone mentre spostavano la propria auto dopo aver sbandato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un furgone ha travolto quattro persone mentre stavano spostando l'automobile, finita in mezzo alla carreggiata dopo aver sbandato e urtato un guardrail. Sono finiti tutti in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. La vicenda è accaduta a Caivano, in località Pascarola, lungo la Strada Statale 7 bis Nola-Villa Literno.