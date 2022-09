Sbanda con l’auto e finisce in un torrente: è ricoverato in ospedale Un 57enne è ricoverato in ospedale ad Avellino: è finito con la propria automobile in un torrente dopo aver sbandato. Sul posto vigili del fuoco e 118.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vettura finita nel torrente

Ha sbandato con l'automobile andando a finire nel torrente che si trova a lato della carreggiata: l'uomo alla guida è stato salvato dai vigili del fuoco, e si trova ora ricoverato in ospedale. La vicenda è accaduta nella serata di oggi, lunedì 26 settembre, sulla via Appia 7 bis nel territorio di Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino.

Il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, un 57enne di Melito Irpino, era alla guida della propria automobile lungo la via Appia 7 bis, all'altezza di contrada Frustelle nel territorio di Torre Le Nocelle. Improvvisamente, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire, ed ha sbandato finendo nel torrente che si trova adiacente alla carreggiata. Sul posto sono corsi i vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto a recuperare la vettura e salvare l'uomo.

L’ultima fase del recupero della vettura

Anche i sanitari del 118 sono arrivati poco dopo: l'uomo, rimasto ferito, è stato portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove si trova ricoverato. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. I vigili del fuoco hanno intanto recuperato la vettura, grazie anche all'intervento di un'autogru arrivata dalla sede centrale di Avellino. Non ci sono state particolari ripercussioni per il traffico, considerata anche la pioggia battente su tutta l'Irpinia che ha caratterizzato la giornata di oggi, né sono rimaste coinvolte altre vetture nell'incidente.