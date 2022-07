Sbanda con il tir e si schianta sul guardrail: mezzo distrutto, ferito l’autista nel Casertano L’incidente si è verificato sull’Autostrada A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua: l’arteria autostradale è stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 luglio, sull'Autostrada A1, tra il casello di Santa Maria Capua Vetere e quello di Capua, nella provincia di Caserta, al chilometro 728+400 in direzione Nord: intorno alle 12.30, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un tir si è schiantato contro il guardrail che delimita la carreggiata a destra. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise: i pompieri si sono adoperati per liberare l'autista dell'autoarticolato, un uomo di 60 anni di origini straniere, rimasto intrappolato nell'abitacolo. Dopo aver tagliato le lamiere, i pompieri sono riusciti a liberare il 60enne e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118, che nel frattempo sono giunti sul luogo dell'incidente: l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale più vicino, ma le sue condizioni di salute non sono note.

L'autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine

Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il grande e pesante mezzo rimasto coinvolto nell'incidente: sul posto è intervenuta anche un'autogru proveniente dal Comando Provinciale di Caserta dei vigili del fuoco, che ha supportato le operazioni. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell'autoarticolato, l'arteria autostradale è stata chiusa. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinarne l'esatta dinamica.

