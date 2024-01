Sbagliano strada e si ritrovano con l’auto nella movida di Caserta: lui picchiato dal branco, gli rompono il naso Disavventura per una coppia napoletana che, per un errore del navigatore, si è ritrovata con l’auto nelle strade affollate della movida di Caserta, dove il ragazzo è stato selvaggiamente aggredito da un gruppo di persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una serata tranquilla a cena fuori si è trasformata in un incubo per una coppia di fidanzati, in particolare per un ragazzo, selvaggiamente picchiato dal branco nel cuore di Caserta. I due giovani, che sono originari di Napoli, a causa di un errore del navigatore si sono ritrovati in via Ferrante, strada piena di locali e, nel fine settimana, molto affollata. Quando il giovane ha capito che l'auto non avrebbe potuto proseguire, ha chiesto alla ragazza alla guida di tornare indietro: per agevolare la manovra, il ragazzo è sceso dall'auto e ha chiesto ai tanti ragazzi che si trovavano lì di fare attenzione. Fino a quando non si è imbattuto in quattro giovani che, in tutta risposta, lo hanno colpito con una testata e con calci e pugni una volta a terra, rompendogli il naso e procurandogli lividi e contusioni.

Come detto, è stato il ragazzo vittima dell'aggressione a raccontare la storia, rivolgendosi – dopo aver sporto denuncia – al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che poi su Facebook ha pubblicato anche la foto delle ferite riportate dal giovane. Questo il commento del deputato:

Uno esce per passare una piacevole serata e poi si ritrova in ospedale. E questo non è neanche il peggio di cosa può capitare perché altre volte si è arrivati alla tragedia. Tanta violenza brutale ed immotivata non ha proprio alcun senso eppure è una realtà che sta prendendo sempre più il sopravvento. Rimedi? Innanzitutto cominciamo ad inasprire le pene per questi barbari, anzi a garantire che le pene ci siano perché troppo spesso questi farabutti se la cavano con poco e niente