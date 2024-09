Saviano, il Prefetto di Napoli: “Soccorsi efficienti ma qui tragedia immane”. Trovata terza vittima

Purtroppo non è stato possibile salvare i due bambini, uccisi dal crollo della loro abitazione, ma i Vigili del Fuoco hanno estratto vivi il padre e il terzo fratellino e sono ancora al lavoro, scavano tra le macerie. Lo spiega il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che dalle prime ore ha convocato una riunione organizzativa per coordinare i soccorsi e che da questa mattina è in via Tappia, a Saviano (Napoli), dove una palazzina è crollata a seguito di una esplosione presumibilmente causata da una fuga di gas.

Poco prima delle 14 il bilancio si è ulteriormente aggravato: è stato trovato il corpo senza vita della nonna, la 79enne Autilia Ambrosino. Resta ancora dispersa la 41enne Vincenza Spadafora, madre dei bimbi e moglie di Antonio Zotto, salvato insieme al figlio di due anni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha parlato della macchina dei soccorsi, avviata subito dopo l'allarme:

Lo scoppio è stato sentito in tutta la città, due carabinieri sono accorsi immediatamente, hanno dato l'allarme, si sono prodigati subito per le attività relative ai soccorsi. Nell'immediatezza, e con rapidità estrema, sono giunte sul posto molte squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando con molta efficenza e con trasporto d'animo, perché in queste situazioni il fattore umano non è mai avulso dal contesto in cui si opera.

Hanno potuto estrarre subito due persone che ora sono in ospedale, il papà e il bimbo di due anni e mezzo, mentre due bimbi purtroppo sono morti e due persone risultano ancora sotto le macerie (successivamente è stato trovato il cadavere della terza vittima, ndr). C'è un dispositivo di soccorso impressionante, questo fa capire che la situazione generale, nella sua gravità, è sotto controllo. Noi vogliamo e possiamo sperare che le due persone ancora sotto le macerie possano essere estratte vive.

Da parte mia c'è da fare una considerazione, non sulle responsabilità, oggi è il momento del dolore e della ricerca assidua, frenetica, per portare in salvo queste due persone. Non posso che essere grato ai Vigili del Fuoco, al comandante e a tutti i suoi collaboratori, alla Regione Campania, all'amministrazione comunale di Saviano, al Sindaco che da stamattina è qui con me. C'è tutta una attività col terzo settore, i volontari… c'è una intera comunità che si è stretta intorno al Sindaco perché è una tragedia immane. Sulle cause credo che sia molto prematuro, ogni ipotesi può essere sconfitta da certezze. Sul posto è da stamattina il sostituto procuratore di Nola, la cornice di legalità attraverso cui tutti stanno operando è di grande efficenza e grande coralità.