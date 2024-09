video suggerito

Palazzina crollata a Saviano, chi sono le vittime. L’esplosione per una fuga di gas La palazzina crollata a Saviano (Napoli) era abitata da una famiglia di 5 persone e da un’anziana; morti due bimbi e la nonna, si cerca la madre, ultima dispersa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

634 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due bambini e la nonna morti, il terzo fratellino estratto vivo insieme al padre, entrambi ricoverati in ospedale, la madre ancora dispersa sotto le macerie: è pesantissimo il bilancio del crollo che si è verificato questa mattina a Saviano, in provincia di Napoli, dove un edificio di due piani è collassato a seguito di un'esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Nella palazzina, su due piani diversi, abitavano una famiglia di 5 persone, tra cui 3 bambini, e la donna anziana. Sul posto i Carabinieri, la Protezione Civile e i sanitari, si continua a scavare a mani nude per il rischio di ulteriori crolli.

Crollo a Saviano, chi sono le vittime

Il primo corpo rinvenuto è stato quello della bimba di 4 anni. Negli stessi momenti i soccorritori hanno estratto dalle macerie il padre, Antonio Zotto, 40 anni, ricoverato al Cardarelli con ustioni gravissime, e uno dei fratellini, di appena due anni, trasportato d'urgenza al Santobono di Napoli con un femore fratturato, dichiarato dai medici fuori pericolo. Poi è stata la volta di un altro dei bimbi, 6 anni, anche lui trovato senza vita. Intorno alle 14 i soccorritori hanno trovato il cadavere dellla 79enne Autilia Ambrosino, nonna dei bimbi. E le ricerche proseguono per cercare l'ultima dei dispersi, la mamma, la 41enne Vincenza Spadafora.

Per le ricerche sono impegnati i Vigili del Fuoco, anche con le squadre Usar (Urban search and rescue) e i carabinieri, supportati da una sessantina di volontari della Protezione Civile; sono state utilizzate anche sonde con telecamere per la ricerca dei corpi sotto i detriti. Sul posto sono intervenuti il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il procuratore della Repubblica di Nola, Marco Del Gaudio.

Le indagini sull'esplosione a Saviano

L'edificio, composto da due piani, si trova al civico 5 di via Tappia; al primo piano abitava la famiglia, in quello superiore la donna anziana. L'esplosione sarebbe stata causata, secondo i primi elementi, da una fuga di gas, probabilmente da una bombola domestica. I primi a intervenire sono stati i carabinieri: una pattuglia era in zona per controlli di routine quando c'è stato il botto, terribile, poco prima delle 8 di oggi, 22 settembre. Pochi istanti dopo l'edificio è collassato su se stesso. I corpi ritrovati erano tutti al primo piano, ma le condizioni dello stabile rendono impossibile al momento capire dove si trovassero prima dell'esplosione.