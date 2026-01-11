napoli
Saviano, auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando

A Saviano (Napoli) un veicolo della Polizia Municipale è stato dato alle fiamme; il prefetto Michele di Bari ha disposto l’intensificazione dei controlli nel comune, dove c’è un’amministrazione commissariale.
A cura di Nico Falco
Un'automobile della Polizia Municipale è stata data alle fiamme a Saviano, in provincia di Napoli. Sull'accaduto sono in corso indagini, l'episodio sarebbe stato doloso. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza.

L'incendio risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi. L'automobile, con i colori d'istituto, era parcheggiata davanti al Comando della Polizia Municipale di Saviano, sul corso Italia, alle spalle del Municipio. Dai primi accertamenti sarebbe stata esclusa l'ipotesi di un rogo accidentale, causato da un malfunzionamento del mezzo; le fiamme sarebbero state appiccate di proposito e, con tutta probabilità, il veicolo non è stato scelto a caso.

Per ieri pomeriggio il Prefetto ha convocato con urgenza una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare la vicenda; parallelamente sono stati intensificati i servizi di controllo e vigilanza in tutta l'area interessata da parte delle forze di polizia.

In particolare, il Prefetto di Napoli, si legge in una nota, "nel manifestare piena fiducia nell'operato degli organi investigativi, ha ribadito il fondamentale contributo del sistema di videosorveglianza attivo nel comune di Saviano, territorio particolarmente attenzionato dalle Forze di polizia, ove è insediata un'amministrazione commissariale".

Nel comune del Napoletano il commissario prefettizio si è insediato nello scorso ottobre; le dimissioni di 9 consiglieri (tre della maggioranza e l'intera opposizione) avevano portato al termine della consiliatura guidata dal sindaco Vincenzo Simonelli circa 5 mesi prima della scadenza naturale.

