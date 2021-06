Si rinnova la polemica tra lo scrittore Roberto Saviano e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l'esclusione dell'autore di "Gomorra" dal Festival di Ravello, nel quale sarebbe dovuto intervenire, a suo dire voluta proprio dal governatore campano. L'occasione per rinnovare la querelle è la presentazione, il 25 giugno, del libro di Roberto De Luca, figlio minore del governatore, incentrato tra le altre cose sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista dopo l'inchiesta "Bloody Money" di Fanpage.it, al festival Salerno Letteratura. Saviano, in un video su Twitter, definisce ironicamente De Luca junior "un grande letterato". "La domanda è – continua Saviano nel video – chi sta partecipando a questi festival in Campania, come si sente ad accogliere la richiesta di partecipazione sapendo che la presidenza della Regione manipola, decide impone tramite i suoi omini e vincola la partecipazione?".

La risposta di Salerno Letteratura

Alle parole di Saviano è arrivata la risposta di Ines Mainieri, ideatrice del festival Salerno Letteratura. "Il festival è una casa di vetro che non è stata mai manipolata da nessuno. Ed è altrettanto giusto ribadire che non ci sono ‘omini', ma uomini e donne che lavorano, anche a titolo gratuito, con passione e dedizione per realizzare un appuntamento che nel tempo è riuscito a conquistare la ribalta nazionale, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso. Questo è e sarà sempre un festival aperto a tutti, libero, senza condizionamenti".

Saviano: "De Luca mi ha escluso dal Festival di Ravello"

La querelle tra Saviano e De Luca è iniziata quando, sempre attraverso i social, lo scrittore ha denunciato di essere stato escluso dal Festival di Ravello proprio a causa del governatore campano. In seguito alla vicenda, il direttore del Festival di Ravello, lo scrittore Antonio Scurati – nominato all'inizio di giugno per dirigere la manifestazione – si è dimesso.