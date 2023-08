Saverio Tommasi minacciato e ricattato, interrogazione del Pd a Piantedosi. Solidarietà da Ordine Giornalisti Sandro Ruotolo (Pd): “Siamo tutti vicini a Saverio Tommasi. Il Pd sta preparando un’interrogazione al ministro Piantedosi”. Ottavio Lucarelli (Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania): “Siamo al fianco di Saverio Tommasi”

A cura di Pierluigi Frattasi

"L’Ordine dei giornalisti della Campania è al fianco di Fanpage.it e del collega Saverio Tommasi minacciato e ricattato attraverso una gravissima opera di dossieraggio contenente una serie di dati sensibili. Odg Campania denuncia la pericolosità del file zippato firmato da sedicenti no vax. Un atto gravissimo su cui le autorità preposte facciano luce al più presto". Così il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha voluto esprimere a nome dell'ordine regionale la solidarietà al giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi, vittima di minacce e di ricatti su Telegram, con la diffusione di dati personali, che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

Il Partito Democratico ha espresso la propria vicinanza al giornalista minacciato e annunciato la presentazione di una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Sandro Ruotolo (Pd): "Vicini a Tommasi, interrogazione a Piantedosi"

Saverio Tommasi, è un giornalista impegnato in prima persona da anni in inchieste delicate. Con la sua telecamera racconta la società italiana, mostrandone tutte le contraddizioni. Non è la prima occasione in cui Saverio, purtroppo, è preso di mira da frange estremiste e fatto oggetto di aggressioni e insulti.

Leggi anche Bagnino accoltellato a Marechiaro da dei ragazzi: fermato uno dei minori

Il giornalista Sandro Ruotolo, ex senatore e attuale responsabile per la segreteria dell’informazione, cultura e memoria del Partito Democratico, ha voluto esprimere personalmente e a nome del Pd, la vicinanza e la solidarietà a Saverio Tommasi per le minacce ricevute: