Satispay apre un ufficio a Napoli e cerca personale: 80 posti di lavoro, quali sono e i requisiti richiesti L’azienda proprietaria della nota app di pagamento sta per aprire una sede operativa a Napoli e cerca personale: sono 80 le persone che Satispay assumerà per il nuovo ufficio partenopeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Satispay sta per aprire una sede operativa a Napoli. L'azienda tech che ha lanciato la nota app di pagamento ha annunciato che, nei primi mesi del 2025, aprirà un nuovo ufficio nel centro di Napoli e, per questo, cerca personale: sono 80 i posti di lavoro disponibili; gli assunti andranno poi a comporre l'organico della nuova sede di Satispay nel capoluogo campano. Sul sito ufficiale della compagnia è possibile vedere quali sono le posizioni aperte e inoltrare la propria candidatura.

"Oggi una parte importante delle oltre 670 persone che lavorano in Satispay è rappresentata dalla forza vendita e l’esperienza ci dice che dal Sud arrivano straordinari talenti, preparati ed empatici. Napoli è una città straordinaria, con un grande potenziale e carica di energia. Penso che questa nuova sede potrà diventare il cuore pulsante per rafforzare il nostro team di business development e per offrire un supporto sempre più capillare e vicino ai nostri clienti e partner" ha detto Alberto Dalmasso, fondatore e CEO di Satispay.

Satispay a Napoli: profili, requisiti e come candidarsi

Sono 80, come detto, i posti di lavoro messi a disposizione da Satispay a Napoli. Consultando il sito ufficiale della compagnia tech, nell'apposita sezione "Lavora con noi", è possibile vedere le posizioni aperte per l'ufficio partenopeo di prossima apertura e inoltrare la propria candidatura. Per la nuova sede operativa di Napoli, Satispay cerca Business development manager e Inside sales welfare.

Business development manager

Come si legge nella descrizione del lavoro, il Business development manager avrà responsabilità gestionali, con un focus sullo sviluppo del business e del team. Ecco i requisiti richiesti:

Hai più di 2 anni di esperienza nella gestione di grandi team di vendita o di più linee di riporto. Hai esperienza comprovata nel coaching e sviluppo di team con obiettivi complessi

Hai 5-7 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in contesti digitali, fintech, o in ambienti scale-up in forte crescita

Hai una solida esperienza nella gestione di molteplici trattative e negoziazioni in contemporanea. Sai gestire trattative complesse e sviluppare relazioni strategiche con clienti di grandi dimensioni

Sei capace di analizzare dati di mercato, individuare trend rilevanti e tradurli in strategie operative

Competenza nell’uso di CRM (es. Salesforce, HubSpot) e strumenti di analisi e reporting (es. Excel avanzato, Power BI)

Fluente in italiano e inglese, sia scritto che parlato. La conoscenza di ulteriori lingue costituisce un plus

Familiarità con sistemi di pagamento e con il mercato fintech costituisce un vantaggio

Inside sales welfare

Invece, l'Inside sales welfare contribuirà ad ampliare il network dell'azienda e a portare il servizio di welfare aziendale a piccole e medie imprese. Ecco i requisiti richiesti per il ruolo:

Hai almeno 2 anni di esperienza nella vendita di servizi o prodotti B2B (vendita di prodotti alle aziende)

Sai gestire trattative con gli imprenditori e i responsabili di aziende di piccole e medie dimensioni, mantenendo sicurezza e professionalità

Riesci a comunicare in modo chiaro, strutturato e persuasivo, adattandoti facilmente al tuo interlocutore

Sai creare fiducia e costruire rapporti positivi con diversi interlocutori

Ti senti a tuo agio nell'ingaggiare nuovi clienti tramite chiamate e videochiamate, mostrando sicurezza e convinzione

Ti motivano obiettivi chiari e ambiziosi, e non solo li raggiungi, ma punti sempre a superarli. Ti piace alzare l’asticella e puntare in alto

Preferisci di gran lunga cercare e acquisire nuovi clienti rispetto a gestire quelli già acquisiti