Sassi e uova contro l’ambulanza per festeggiare Halloween, autista colpito in faccia a Napoli Aggressione all’Ospedale del Mare. L’ambulanza bersagliata da lanci di pietre e di uova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ambulanza del 118 presa a sassate e bersagliata con lanci di uova per festeggiare Halloween, la festa della notte del 31 ottobre. L'autista del mezzo di soccorso centrato in pieno da un uovo in faccia. L'episodio è accaduto nella serata di oggi, a pochi passi dall'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. A denunciare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha pubblicato il video: "Incredibile che si possa assalire un'ambulanza del 118 in questo modo. Piena solidarietà al personale".

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Ambulanza colpita da uova e pietre"

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha raccolto la segnalazione dell'atto di vandalizzazione avvenuto nella serata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, a Ponticelli. L'ambulanza aveva appena lasciato un paziente al Pronto Soccorso e stava rientrando verso la postazione, pronta per un altro intervento salvavita, quando è stata fatta bersaglio di lanci di pietre e uova, una delle quali ha colpito al volto l'autista soccorritore. Ecco il racconto:

Halloween alla “italiana maniera”. Pietre e uova contro l’ambulanza 118:e’ successo poco fa nei pressi dell’Ospedale del Mare a Napoli, il mezzo di soccorso fa rientro in postazione, dopo aver lasciato il paziente al pronto soccorso di Ponticelli, quando improvvisamente l’equipaggio sente diversi colpi. Uova e pietre sono state lanciate da ignoti. Da quanto ci viene riferito un uovo ha colpito in pieno l’autista soccorritore. Il tipico “halloween all’italiana”, infatti non ci risulta che in America vengano lanciate uova e pietre!