Sassi contro l’auto per farti fermare, poi ti rapinano: allarme sulla Circumvallazione di Napoli

Un'auto bersagliata dal lancio di sassi sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: secondo gli occupanti della vettura, marito e moglie, la sassaiola aveva lo scopo di indurli a fermarsi per poi rapinarli. Gli sfortunati protagonisti della vicenda si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) per denunciare l'accaduto; l'ex consigliere regionale, a sua volta, ha raccontato la vicenda sui suoi canali social, pubblicando anche le foto delle ammaccature che i sassi hanno prodotto sulla scocca dell'automobile.

Ecco il racconto che i due malcapitati hanno affidato al deputato Borrelli:

Borrelli, mi rivolgo a lei per raccontarle di uno scioccante episodio capitato a me e a mia moglie l’altra era. Eravamo in auto nella tratta della Circumvallazione esterna che porta da Mugnano ad Arzano quando all’improvviso ci hanno scaraventato contro dei grossi sassi nell’intento di farci fermare e rapinarci. Mi rivolgo a per diffondere questo messaggio con la speranza che ciò non accada più perché a noi è andata bene in quanto solo la macchina ha avuto la peggio, ma potrebbe succedere ad altre persone con danni più gravi