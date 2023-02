Napoli, ragazzini lanciano pietre contro le auto in corsa di notte: paura in via Arenaccia La sassaiola della babygang ripresa in un video da un residente. I ragazzi nascosti dietro i cassonetti spuntano all’improvviso lanciando pietre alle auto in corsa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una banda di ragazzini prende di mira con una sassaiola le auto in corsa lungo via Arenaccia, una strada del centro storico di Napoli generalmente molto trafficata. L'episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Nel video si vedono i giovani appostati dietro i cassonetti dei rifiuti e le auto in sosta, poi, quando gli ignari automobilisti passano, i ragazzi escono allo scoperto lanciando degli oggetti che sembrano sassi contro le vetture in corsa. Nel video si sente chiaramente il rumore sordo dell'oggetto che si schianta e i ragazzini che ridono.

Un "gioco" pericolosissimo, che avrebbe potuto provocare seri incidenti. Le immagini, riprese probabilmente da un residente, sono state poi segnalate al parlamentare ambientalista. Borrelli ha pubblicato poi il video sui suoi canali Twitter e Instagram, "vanno fermati prima di una tragedia. Intere zone in mano a piccoli delinquenti e senza controlli".

"Abbiamo allertato le forze dell’ordine su questa situazione – conclude il deputato – chiedendo interventi prima che possa verificarsi qualcosa di molto grave o addirittura una tragedia. In questa zona della città, come in altre, c’è bisogno di maggiore presenza di pattuglie e agenti affinché si possa ripristinare la sicurezza e la legalità. Per quanto riguarda il discorso baby-criminalità, sono anni che diciamo che serve rieducazione, modifiche al sistema giuridico per i minori e interventi sulle famiglie di questi ragazzini evidentemente educati alla cultura della violenza".