Sarno, padre accoltella il figlio durante litigio e gli perfora un polmone

Un 50enne è stato denunciato a Sarno (Salerno): durante un litigio ha accoltellato il figlio 20enne; il ragazzo è ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Il padre avrebbe afferrato un coltello durante un litigio scoppiato tra le mura domestiche per futili motivi e si sarebbe avventato sul figlio, sferrando diversi fendenti; uno di questi ha raggiunto il ragazzo al polmone, riducendolo in gravi condizioni. Ricostruzione dell'episodio avvenuto ieri a Sarno, in provincia di Salerno, su cui indagano i carabinieri; l'uomo, 50 anni, è stato denunciato mentre il figlio è attualmente ricoverato in ospedale, in condizioni delicate ma non in pericolo di vita.

Il litigio, stando a quanto accertato al momento, sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione dove vivono i due, nel centro storico della cittadina del Salernitano. Dopo il ferimento il padre sarebbe rimasto in casa, incurante delle condizioni del figlio che, sanguinante, sarebbe uscito in strada per cercare aiuto. Il ragazzo è stato soccorso da un vicino di casa, che lo ha accompagnato all'ospedale "Martiri di Villa Malta"; lì i medici hanno riscontrato diverse ferite riconducibili a coltellate al torace  con perforazione dei polmoni: condizioni gravi ma il pericolo di vita sarebbe stato escluso. Il 20enne resta ricoverato nel reparto di Chirurgia e i suoi parametri sono costantemente monitorati per valutare l'evolversi della situazione.

All'arrivo dei carabinieri della stazione locale, il 50enne era ancora dentro l'abitazione. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravissime e per uso di arma impropria. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma che, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione e i motivi della lite.

Cronaca
Salerno
