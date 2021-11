Sara, morta dopo il parto ad Ischia: il ministero invia gli ispettori al Rizzoli Il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in seguito alla morte di Sara Castigliola, deceduta poco dopo il parto.

A cura di Federica Grieco

È stata disposta una ispezione all'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, comune dell'isola di Ischia, da parte del ministero della Salute, per fare chiarezza sulla morte di Sara Castigliola, la 32enne morta lo scorso 30 ottobre a causa di una forte emorragia poco dopo aver partorito la sua prima figlia. La commissione incaricata di condurre l'ispezione, costituita nell'ambito del Comitato percorso nascita nazionale, giungerà sull'isola del golfo di Napoli domani, mercoledì 17 novembre. Sarà composta da un rappresentante del Comitato salute e da dirigenti e funzionari regionali della Direzione generale tutela della salute. Per l'Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord, competente territorialmente per Ischia, saranno presenti i direttori generale e sanitario e i primari del Punto nascita.

Indagate sei persone per la morte di Sara

A inizio novembre la Procura di Napoli ha emesso sei avvisi di garanzia per la morte della neo mamma di 32 anni di Ischia. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della Stazione di Casamicciola a sei medici dell'ospedale Rizzoli che avevano svolto il turno nel giorno in cui Sara è morta. Tra questi, anche il ginecologo che ha seguito il parto cesareo della donna e il chirurgo che l'ha operata in seguito all'emorragia che ha causato il decesso. Parallelamente all'indagine portata avanti dalla Procura di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha deciso di avviare un'inchiesta interna per accertare eventuali errori commessi dai medici dell'ospedale di Lacco Ameno.

La 32enne morta poche ore dopo il cesareo

Nel pomeriggio del 30 ottobre, poche ore dopo aver dato alla luce con un parto cesareo la sua bambina, che gode di buona salute, Sara Castigliola ha accusato una forte emorragia. La donna è stata soccorsa tempestivamente dal personale sanitario e trasferita nel reparto di Rianimazione. Qui, nonostante i molteplici tentativi da parte dei medici di salvarla, è deceduta. Una morte su cui è necessario fare chiarezza, anche perché, stando a quanto a quanto riferito, durante il parto non si sarebbero verificati imprevisti o criticità. L'Asl Napoli 2 Nord e il personale del Rizzoli hanno espresso «il proprio profondo cordoglio ai familiari della giovane vittima».