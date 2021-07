Sarà il fine settimana più caldo del 2021 in Campania: temperature vicine ai 40°, umidità al 70% Un weekend rovente sta per cominciare in Campania: ondate di calore sono previste fino alla serata di domenica, come annunciato anche dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le temperature massime durante il fine settimana arriveranno a sfiorare i 40 gradi, mentre l’umidità, soprattutto nelle ore serali, raggiungerà il 70%.

A cura di Redazione Meteo

Si preannuncia un fine settimana rovente, in Campania, quello che sta per prendere il via: le giornate di domani saranno infatti contraddistinte da temperature molto alte, ben al di sopra delle medie stagionali. Vere e proprie ondate di calore fino a domenica 1 agosto, come annunciato anche dall'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile regionale, che faranno schizzare le temperatura molto vicine ai 40 gradi: la massima percepita, infatti, sarà di 37-38 gradi.

Allerta meteo in Campania per ondate di calore

Come detto, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo per ondate di calore, su tutto il territorio, fino alle ore 20 di domenica 1 agosto: "Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio". Nella fattispecie, sono previsti i seguenti fenomeni:

dalle 20 di stasera fino alle 20 di domenica: temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 5-6 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70%, in condizioni di scarsa ventilazione

Italia divisa in due: temporali al Nord

Se al Sud e al Centro, il weekend che prende il via domani sarà contraddistinto dal caldo torrido, al Nord invece dovranno fare i conti con un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche. Dal pomeriggio di sabato 31 luglio, infatti, sono previsti rovesci temporaleschi su gran parte delle regioni settentrionali: i fenomeni insisteranno per tutta la notte e si attenueranno soltanto a partire dal pomeriggio di domenica 1 agosto.