Santuario della Madonna di Pompei, il progetto per la nuova piazza verso il Giubileo 2025 Sarà riqualificata piazza Bartolo Longo antistante il Santuario della Madonna. Sarà più ampia e pavimentata con la pietra lavica. Tutti i lavori in vista del Giubileo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Santuario della Madonna di Pompei avrà una piazza rimessa a nuovo e molto più capiente per il Giubileo 2025. Sarà ripavimentata con le mattonelle di pietra lavica. Il campanile sarà illuminato, visibile a chilometri di distanza. Nel Santuario saranno rifatti l’altare maggiore e due porte di bronzo. Sarà pedonalizzata tutta la strada che va dalla Stazione della Circumvesuviana a piazza Beato Bartolo Longo. Il cantiere ha aperto i battenti ieri, lunedì 19 febbraio 2024, e sarà ultimato entro Natale. Il costo è di 62 milioni di euro, finanziati dall’Eav, la società partecipata della Regione Campania, guidata dal presidente Umberto De Gregorio, che a Fanpage.it commenta: "Un progetto finanziato dalla Regione e fortemente voluto dal Presidente De Luca, che Eav porterà avanti con il massimo impegno".

Pedonalizzate le strade tra la Circumvesuviana e piazza Bartolo Longo

Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra Eav, Comune di Pompei, Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e Parco Archeologico di Pompei. L’area riqualificata comprende anche zone di piazza Giovanni XXIII, via Roma, piazza Bartolo Longo, via Nolana, via Piave, via Armando Diaz, via Anastasio Rossi, che saranno riqualificate.

I lavori in vista del Giubileo 2025

Il progetto esecutivo di piazza Bartolo Longo è stato presentato il 14 febbraio 2024 al Comune di Pompei, guidato dal sindaco Carmine Lo Sapio. C’è grande attesa per i lavori di restyling. Lo scorso anno il Santuario di Pompei ha accolto 4 milioni di pellegrini. Le immagini della piazza gremita hanno fatto il giro del mondo, in occasione della Supplica dell’8 Maggio a Maria, di quella della prima domenica di ottobre, nonché della venerazione della sacra icona che avviene il 13 novembre. Nell’anno del Giubileo si prevedono almeno 5 milioni di visitatori, mentre le giornate più importanti dell’anno liturgico potrebbero registrare un boom di presenze. Molti pellegrini potrebbero arrivare proprio in treno, utilizzando le linee Eav della Circumvesuviana Pompei-Poggiomarino.