Sant’Antimo, stacca la corrente e cerca di entrare in casa della ex moglie Dopo 12 anni di stalking e violenze l’uomo è finito in manette per aver tentato di introdursi nell’abitazione della ex moglie a Sant’Antimo, nel Napoletano.

A cura di Vincenzo Piccolo

Un altro caso di violenza di genere quello accaduto a Sant'Antimo, nell'hinterland napoletano, dove un uomo ha staccato la corrente alla ex, tentando di entrarle in casa. Per la donna, già vittima di molestie da 12 anni, sono stati attimi di paura prima dell'arrivo dei Carabinieri. L'uomo, avvantaggiato dal fatto di essere pratico dell'abitazione, ha prima manomesso il contatore elettrico staccando la corrente e ha provato poi a forzare gli infissi. La donna all'inizio non aveva dato peso al blackout, ma ha poi visto una sagoma aggirarsi all'esterno e sentito rumori d'attrezzi, capendo dunque che qualcuno voleva introdursi, sospettando che fosse proprio l'ex marito.

L'uomo, un 42enne del posto, non aveva mai accettato la separazione secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tanto che da 12 anni si ostinava a vessarla e maltrattarla. Dopo il divorzio aveva invece più volte tentato di convincerla a tornare assieme a lui. La donna ha immediatamente segnalato quanto stava accadendo chiamando il 112: sono così intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania che hanno individuato l'ex marito. L'uomo, capito che stavano giungendo dei militari dell'Arma si stava già dando alla fuga, ma non è riuscito ad evitare l'arresto. Si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il numero 1522 per segnalare casi di violenza di genere

Con l'aumento di casi di questo tipo, già da diverso tempo, oltre al numero di emergenza nazionale, per i casi di violenza di genere e stalking è possibile telefonare al numero specifico 1522 , gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie, con operatrici specializzate, tutte le segnalazioni, richieste di intervento e di aiuto.