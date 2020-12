Ha costretto i suoi allievi, minorenni, a compiere e subire atti sessuali: per questo, un uomo di 50 anni, istruttore di equitazione, è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di minore. La misura di custodia cautelare in carcere ai danni del 50enne è stata emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere e della locale stazione, hanno che hanno permesso di raccogliere svariati elementi di colpevolezza a carico dell'istruttore di equitazione.

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite in seguito alle denunce avanzate dagli allievi del 50enne – tutti minorenni, di età compresa tra i 10 e i 14 anni – che hanno indicato come l'uomo, all'interno del maneggio di cui era responsabile, abusasse della sua autorità per costringere i piccoli allievi a subire o a praticare atti sessuali. Nella fattispecie, le indagini sono state rese possibili grazie all'ascolto delle dichiarazioni delle piccole vittime – avvenute in modalità protetta da parte di personale specializzato nel contrasto dei reati contro le cosiddette "fasce deboli" e con l'aiuto di un tecnico esperto in psicologia – nonché grazie all'analisi dei dispositivi delle persone oggetto delle violenze nonché del responsabile.

L'arresto del 50enne rientra nell'ambito delle operazioni della Procura di Santa Maria Capua Vetere volte a contrastare i fenomeni criminali posti in essere nei confronti dei soggetti più vulnerabili, in primo luogo i minori.