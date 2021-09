Santa Maria Capua Vetere, lite nel negozio di telefoni: accoltellato commerciante Il titolare di un negozio di telefonia di Santa Maria Capuavetere, oggi pomeriggio, è stato accoltellato in via Mazzocchi da un cliente di Marcianise in circostanze ancora da chiarire. Il negoziante è stato trasportato all’ospedale Melorio per le cure del caso e non sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Lite in negozio a Santa Maria Capuavetere finisce nel sangue. Il titolare di un negozio di telefonia, oggi pomeriggio, è stato accoltellato in via Mazzocchi nel Comune del Casertano in circostanze ancora da chiarire. Il commerciante, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un diverbio con un cliente, residente a Marcianise. Ad un certo punto, però, l'uomo avrebbe estratto un'arma da taglio, ferendo il negoziante. La vittima è stata immediatamente soccorsa presso l'ospedale Melorio, dove è stato subito medicato. Il commerciante ferito non verserebbe, comunque, in gravi condizioni.

Immediato l'intervento sul posto degli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire le eventuali responsabilità. Non è escluso che possano essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nel frattempo una folla di curiosi si è subito radunata all'esterno del negozio di elettronica, attratta dal trambusto, per capire cosa stesse accadendo.