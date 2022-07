Santa Lucia senza corrente: a fuoco un cavo elettrico in via Cesario Console Un cavo elettrico in fiamme su via Cesario Console e il Rione Santa Lucia di Napoli resta senza corrente: vigili del fuoco e tecnici al lavoro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il tombino nel punto in cui passa il cavo elettrico andato in fiamme. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Un cavo elettrico in fiamme e il Rione Santa Lucia di Napoli si è ritrovato improvvisamente senza corrente. Per la luce il danno è minimo, essendo capitato in tarda mattinata. Ma i problemi si stanno riscontrando per tutto il resto: ascensori, frigoriferi, negozi, tutti senza corrente. Per un guasto che potrebbe protrarsi ancora a lungo. Vigili del fuoco e tecnici al lavoro per ripristinare l'energia elettrica nel minor tempo possibile, ma verosimilmente ci vorranno ancora diverse ore prima che la situazione torni stabile.

Tutto è iniziato questa mattina, quando una nube di fumo ha iniziato ad alzarsi proprio sotto uno dei tombini di via Cesario Console, la strada che da Piazza del Plebiscito (dove è in corso una manifestazione di tassisti) porta al Rione Santa Lucia ed al Lungomare di via Partenope. Poco dopo, la corrente è saltata in tutto il rione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici della società elettrica, oltre ad una folla di curiosi, tra cittadini e turisti. Alcuni automobilisti hanno anche spostato le proprie automobili, parcheggiate nei pressi, per lasciare posto ai mezzi di soccorso. Per riparare il cavo ci vorranno alcune ore: nel frattempo però in molti stanno facendo i conti con i disagi. Alcuni bar hanno dovuto spegnere i frigoriferi, così come i ristoranti. Uffici senza aria condizionati e ascensori. Ma anche i cittadini sono alle prese con tutti i disagi del caso. Inizialmente si era anche pensato ad un possibile guasto dovuto all'eccessivo utilizzo di condizionatori nella zona, poi però si è capito che il problema andava cercato altrove.