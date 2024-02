Sanremo 2024 ricorderà GiòGiò Cutolo, il musicista napoletano ucciso durante una lite Giovan Battista Cutolo, il ragazzo ucciso a seguito di una lite nell’estate 2023 a Napoli sarà ricordato martedì sul palco del Festival di Sanremo. A comunicarlo è Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notizia era circolata nei giorni scorsi, anche se non se ne aveva certezza. Ma oggi, nel corso della conferenza stampa, la prima di quest'edizione 2024 del Festival di Sanremo, Amadeus, direttore artistico e conduttore, ha confermato: sul palco del festival sarà ricordato il giovane Giovan Battista Cutolo, "Giò Giò", il musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. A ricordarlo sul palco dell'Ariston sarà la madre Daniela Di Maggio, che nei mesi scorsi ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni e altri ministri. «Martedì – ha detto il conduttore televisivo, illustrando in breve la scaletta della prima serata – invece avremo la mamma di Giovambattista Cutolo che ci parlerà di questo dramma, un ragazzo, musicista, morto per una lite per un parcheggio»

Quest'anno, ha spiegato Amadeus «al festival non ci saranno presenze istituzionali», dopo che «l'anno scorso il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto un grande regalo agli italiani, «né monologhi».