Sandro Ruotolo: “Annullare i Congressi Pd di Salerno svolti in maniera irregolare” L’ex senatore, oggi nel Comitato Schlein Campania, chiede l’annullamento dei congressi di Salerno tenutisi in maniera irregolare: “Ma perché non si rispettano le regole come nel resto d’Italia?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sandro Ruotolo

Annullare i congressi del Partito Democratico che si sono svolti nella provincia di Salerno: lo chiede il Comitato Schlein Campania nella persona di Sandro Ruotolo. Congressi che si sarebbero tenuti, spiega l'ex senatore, "in maniera non conforme al regolamento". In particolare, il riferimento è ai congressi di circolo che non sono stati pubblicizzati con le 48 ore d'anticipo previste dal regolamento. "Ma cosa c'è da nascondere? Ma perché non è possibile rispettare le regole come nel resto d'Italia?", ha aggiunto ancora Ruotolo, spiegando che "non è stato inviato il calendario alla commissione nazionale e quello inviato al regionale è stato mandato quando i congressi si erano già tenuti".

"Sono giorni che denunciamo adesioni sospette", ha chiosato ancora Ruotolo, citando il caso di Sessa Aurunca dove "ci sarebbero state 1.050 adesioni online in una città dove il 25 settembre il Pd ha ottenuto solo 1200 voti". Da qui l'appello "alle militanti e ai militanti del Pd campano di esprimersi sui programmi dei candidati e di rifiutare le indicazioni dei signori delle tessere e dei pacchetti di voto. Dobbiamo sconfiggere il vecchio modo di concepire il potere e di usare le leve istituzionali per condizionare la vita democratica del partito". Già nelle scorse ore, il Comitato Schlein Campania aveva spiegato che "il regolamento è chiaro: occorrono almeno 48 ore di tempo per pubblicizzare il calendario dei congressi di circolo, invece nel caso di Salerno, non solo non è stato pubblicizzato nulla, non solo non è stato inviato alcun calendario alla commissione nazionale, ma l'unico calendario inviato alla commissione regionale, risulta essere stato inviato quando un congresso di circolo si era addirittura già celebrato".