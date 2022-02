San Gregorio Armeno decorata con cuori e rose a San Valentino: festa e gare di poesie d’amore La festa da sabato 5 a lunedì 14 febbraio. Le botteghe artigiane esporranno statuine e opere dedicate all’amore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi artigianali famosi nel mondo, addobbata con archi di palloncini di cuori, rose e poesie d'amore per la festa di San Valentino 2022. L'evento, dal titolo "San Gregorio Armeno in AMORE a 360 gradi" sarà inaugurato sabato 5 febbraio 2022 e durerà fino al 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati. Il taglio del nastro alle ore 12 in via San Gregorio Armeno, nei pressi della Chiesa di San Gennaro all'Olmo. L'iniziativa è organizzata dall'associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno", che ha invitato l’assessore al Turismo Teresa Armato, dove le sarà donata una statuetta, la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola.

Statuine ispirate all'amore nelle botteghe

Per l'occasione, ogni bottega artigianale realizzerà opere dedicate all'amore inteso a 360 gradi: sarà una celebrazione dell’amore in ogni sua forma, poiché è l’amore la forza «che muove il sole e le altre stelle». “Con questa iniziativa vogliamo dare un messaggio di speranza –sottolinea l’architetto Gabriele Casillo, Presidente dell’Associazione– deve finire il tempo della paura, delle divisioni, delle differenze, della depressione, della violazione dei diritti umani: è arrivato il momento dell’amore, della pace, dell’inclusione, della libertà e della speranza”. L’iniziativa proseguirà con la visita nelle botteghe artigiane per ammirare le opere realizzate dagli artigiani per questa occasione.

Contest di poesia e arte

Durante le due settimane dell’iniziativa sono previste altre sorprese per i visitatori, come quella messa in campo da “Poesie Metropolitane" e dalla associazione AMUNA Aps. Per l'occasione l'Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane” ha deciso di celebrare a San Gregorio Armeno la IV edizione di “Poesie Metropolitane in Love”, un concorso di poesia dedicato al tema dell’amore universale; al quale sarà possibile partecipare fino all’8 febbraio 2022 con una poesia di massimo cinque versi. Domenica 13 febbraio dalle 10:30 alle 13:00 l’associazione donerà a tutti i passanti dei segnalibri con le poesie di tutti i partecipanti al concorso e organizzerà un Reading di poesia sul tema dell’amore, aperto a tutti.

Dalle 20,00 l’artista FlaviaFlab dipingerà una sua personale opera d’arte con la poesia vincitrice del concorso, sulla saracinesca della Bottega Maddaloni. Mentre l’iniziativa dell’associazione AMUNA Aps sarà “Non dire una parola che non sia d’amore”: i partecipanti avranno a disposizione i pennelli e i colori e potranno comunicare a modo loro l'amore con una frase, una parola, un disegno, un graffio. Le opere saranno esposte su una ‘finta parete’ o la ‘tela bianca' pensata per sostituire e non danneggiare l’arredo urbano, ma capace di sostituirsi ad un muro silenzioso per raccogliere in un lasso di tempo che è quello della manifestazione, le voci delle persone che abitano la nostra città e sul loro modo di pensare, vivere ed esprimere l’amore in senso universale. Per due giorni, 13 e 14 febbraio, l’installazione sarà in piazza San Gaetano.

Al Largo di Arianiello, all’altezza di via Tribunali e via Atri nel Centro Antico di Napoli, dal giorno 9 febbraio 2021, sarà addobbata di fiori è ci sarà un arco di cuori sotto al murales di Diego Armando Maradona dove tutti gli innamorati possono abbracciarsi con lo sfondo del mitico Diego. In questa occasione My Street offrirà un aperitivo a tutti gli innamorati che si abbracciano sotto l’arco dell’amore.