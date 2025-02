Si barrica in casa per ore e minaccia il suicidio, la Polizia fa irruzione

video suggerito

Un uomo si è barricato in casa minacciando il suicidio, in via Alcide De Gasperi, a San Giorgio a Cremano (Napoli); dopo alcune ore la Polizia ha fatto irruzione.

A cura di Nico Falco

Si è conclusa con un'irruzione della Polizia di Stato la vicenda dell'uomo che, da questa mattina, si era barricato in casa sua a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, minacciando il suicidio. Dopo un tentativo di mediazione durato alcune ore, gli agenti, di concerto con l'autorità giudiziaria, hanno deciso di entrare nell'appartamento; l'uomo è stato messo in sicurezza ed è stato accompagnato in commissariato, ancora ignoti i motivi del gesto.

L'operazione è partita intorno alle 17 di oggi, 4 febbraio. L'allarme, invece, era scattato in mattinata: in una palazzina di via Alcide De Gasperi un 34enne si era chiuso in un appartamento, dove c'erano anche altre persone, e non permetteva nessuno di entrare o di uscire. Nel corso delle ore i poliziotti hanno appurato che l'uomo non era armato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, prassi in casi del genere, è stato fatto intervenire anche un negoziatore, agente addestrato a situazioni del genere, ma la mediazione non è andata a buon fine.

I poliziotti hanno quindi optato per l'irruzione, il 34enne è stato bloccato e portato in commissariato; è in buone condizioni di salute, ma non si esclude che nelle prossime ore possa essere accompagnato in ospedale per i controlli di routine.