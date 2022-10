Salvini: “De Luca spende migliaia di euro per il corteo della Pace in Ucraina”. La replica: “Monti tu il palco?” Scontro tra il leader della Lega e il governatore della Campania sulla Manifestazione per la Pace che costerà alla Regione 300mila euro. Salvini: “In Campania liste d’attesa infinite, ma lui organizza le manifestazioni”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Liste d’attesa infinite negli ospedali della Campania, ma De Luca spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni, cortei, bandiere e striscioni. Imbarazzante”. Non le manda a dire Matteo Salvini. Il leader della Lega attacca a testa bassa la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di organizzare una manifestazione per la pace in Ucraina, finanziata dalla Regione con circa 300mila euro. Ma l'ex sindaco sceriffo di Salerno non ci sta e a stretto giro replica: “Monti lui il palco, allora”.

Scontro Salvini-De Luca sulla manifestazione per la Pace

È scontro aperto, insomma, sull'evento, che De Luca ha annunciato negli scorsi giorni, e per il quale è già fissata la data del 28 ottobre prossimo. Il presidente Pd della giunta regionale ha invitato tutti i cittadini, ed in particolare gli studenti delle scuole, ad aderire all'iniziativa. La frecciata di Salvini non è andata giù al governatore che qualche ora dopo ha risposto per le rime:

Invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione per la Pace del 28 ottobre a Napoli (magari con la mediazione di qualche oligarca russo) il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invitiamo anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita.

Ma il leader della Lega ha incassato e rilanciato: “Invece di buttare via i soldi per bandiere, cortei, striscioni e palchi – ha scritto su Facebook – perché De Luca non spende il dovuto per tagliare le liste d’attesa negli ospedali e garantire salute e sanità ai campani?”.