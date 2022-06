Salerno, Vincenzo fa l’esame di maturità a 64 anni: “L’ho promesso a mia moglie morta di Covid” Anche Vincenzo Lifriedi, a 64 anni, ha sostenuto oggi la prima prova degli esami di maturità all’istituto “Galileo Galilei” di Salerno: una promessa fatta alla moglie morta nel 2021 a causa del Covid-19.

A cura di Valerio Papadia

Insieme agli altri studenti, anche Vincenzo Lifriedi questa mattina, mercoledì 22 giugno, si è messo in fila fuori al cancello dell'istituto "Galileo Galilei" di Salerno per sostenere la prima prova dell'esame di maturità che lo porterà a prendere il diploma. A differenza di tutti gli altri maturandi, però, Vincenzo Lifriedi ha 64 anni, oltre 40 in più degli altri, ed è il protagonista di una bella storia d'amore che viene dalla città campana: alla sua età, infatti, Vincenzo è tornato sui libri, deciso a prendere il famoso "pezzo di carta" dopo così tanto tempo, per una promessa, commovente, fatta alla moglie sul letto di morte. Tina, la donna con la quale è stato sposato per circa 20 anni e che, per lo stesso arco di tempo, ha insegnato a Sant'Angelo di Mercato San Severino, nel Salernitano. Poi, all'inizio del 2021, la donna ha contratto il Covid-19, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Originario della Calabria, padre di due figli e nonno, Vincenzo ha così promesso alla sua Tina che, prima o poi, avrebbe conseguito il diploma. Da ragazzo, infatti, da studente di Ragioneria, dovette abbandonare gli studi dopo la morte di suo padre, costretto a trovarsi un lavoro per aiutare economicamente la famiglia. Poi, il matrimonio con Tina, due figli, tanto lavoro, fino alla malattia dell'amata moglie e a quella promessa che le ha fatto sul letto di morte: per onorare l'amore per l'insegnamento e la scuola che ha sempre contraddistinto la sua Tina, avrebbe preso il diploma. Per mesi ha studiato, nonostante il lavoro di giardiniere – Vincenzo è prossimo alla pensione – e questa mattina si è presentato davanti alla commissione d'esame per la maturità 2022.