Salerno, irruzione nel Centro Agroalimentare: in 10 sfasciano gli stand a bastonate

Hanno fatto irruzione vestiti di nero e col volto coperto, e hanno danneggiato 13 stand a colpi di bastone. Episodio ancora tutto da ricostruire, quello avvenuto nella tarda serata di ieri, 2 ottobre, nel Centro Agroalimentare di Salerno, in via Mecio Gracco. Sul posto, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei dipendenti, è intervenuta la Polizia di Stato; il raid è stato ripreso dalle telecamere, gli investigatori sono al lavoro per l'individuazione dei responsabili e per quantificare cosa sia sta stato rubato.

Il raid è avvenuto intorno alle 23. Non si sarebbe trattato di una rapina ma i contorti dell'episodio, e soprattutto le motivazioni, ancora non sono chiari. In base a quanto riferito alla Polizia, a entrare in azione sarebbero state tra le otto e le dieci persone, tutte con volto travisato, che si sarebbero accanite sfasciando gli stand del mercato ortofrutticolo; alla vista del dipendente, il gruppetto sarebbe fuggito dileguandosi rapidamente a piedi. Nel Centro Agroalimentare è arrivata anche la Polizia Scientifica per i rilievi e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile.