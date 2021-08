Salerno, i due bar si rubano i clienti a vicenda, rissa tra gestori e dipendenti: 7 denunciati La violenta rissa è scoppiata qualche sera fa nei pressi di piazza Matteotti, nel cuore di Salerno. Gestori e dipendenti di due bar molto vicini tra loro sono venuti alle mani quando si sono accorti che si rubavano i clienti a vicenda: quattro le persone che sono finite al Pronto Soccorso al termine della rissa.

A cura di Valerio Papadia

Due bar molto vicini tra loro, che si rubavano i clienti a vicenda: quando gestori e dipendenti se ne sono resi conto, tra loro è scoppiata una violenta rissa. È accaduto qualche sera fa, intorno alle 22.30, nei pressi di piazza Matteotti, nel cuore di Salerno. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, però, la rissa era già finita. I poliziotti, ascoltando le testimonianze di alcuni avventori, che hanno assistito alla violenta rissa, sono riusciti ad accertare che i gestori dei due bar attigui, a tal punto che i tavolini esterni dei due locali sono confinanti, si sottraevano i clienti a vicenda, denigrando l'avversario in affari.

Gli agenti hanno poi visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nonché quelle riprese da qualche turista, esterrefatto, con il cellulare, accertando che durante la rissa era stata utilizzata come arma perfino la colonnina di metallo contenente il dispencer di gel disinfettante per le mani; le immagini sono state utili anche a identificare i partecipanti, sette in tutto, che sono stati così denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa e invitati dai poliziotti ad assumere comportamenti più professionali sul luogo di lavoro. Dei partecipanti alla rissa, quattro sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino, ma soltanto due di loro hanno ricevuto cure mediche e una prognosi di cinque giorni.