Salerno, giornalisti al Comune solo su appuntamento e col badge. Altrimenti rischiano 500 euro di multa Nel pieno di una inchiesta giudiziaria, il Comune di Salerno chiude ai giornalisti e disciplina l’accesso al Municipio con un rigido regolamento: devono presentarsi solo se hanno un appuntamento e devono girare con un badge. Chi non rispetta le norme rischia una sanzione pecuniaria fino a 500 euro.

A cura di Ciro Pellegrino

Vincenzo Napoli

Vita dura e grama per i giornalisti che quotidianamente si recano al palazzo Municipale di Salerno per seguire le attività dell'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli e che da settimane si vedono sbarrare l'accesso del Palazzo di Città per decisione del rieletto primo cittadino. Da oggi la giunta comunale si è dotata di un «disciplinare di accesso» il cui obiettivo è, lo dice una nota del Comune, «regolare l'ingresso al Palazzo di Città per il pubblico e per gli organi di stampa, al fine di elevare i livelli di sicurezza e realizzare un ordinato afflusso agli uffici amministrativi ed alle sedi della politica».

Questo almeno, l'obiettivo sulla carta: la stretta nell'accesso al Comune di Salerno arriva in realtà nel pieno di una inchiesta giudiziaria su appalti e cooperative che coinvolge parte dell'Amministrazione e anche l'ex sindaco oggi presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Cosa prevede la disposizione, 10 articoletti approvati dall'assessorato comunale alla Trasparenza e alla Sicurezza guidato da Claudio Tringali? Per quel che concerne i giornalisti ci sono ben quattro ostacoli da superare, una specie di Squid Game della libertà di stampa. L' «accesso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi» deve essere anzitutto «finalizzato allo

svolgimento della propria attività professionale». E fin qui va bene, anche se non si capisce chi debba decidere se accedere al Municipio sia per professione o per svago.

Secondo ostacolo di questo "Giochi Senza Fontiere" ambientato a Salerno: il riconoscimento personale , ovvero il classico "favorisca i documenti" che in questo caso si manifesta, si legge nell'atto a mezzo «identificazione a mezzo tesserino da giornalista pubblicista» (perché pubblicista ? Professionisti no?).

Ancora: contestualmente, si legge «verrà rilasciato un badge che reca la scritta "Giornalista – Operatore Televisivo"». Quindi che succede? I giornalisti dovranno esporre il badge? Andare in giro al Comune di Salerno marchiati? Ma il colpo da maestro è la chiosa finale del documento:

L’accesso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, anche se è finalizzato allo svolgimento della propria attività professionale, è comunque sempre subordinato al previo appuntamento, fatta eccezione delle sedute di consiglio comunale, delle conferenze stampa e delle manifestazioni pubbliche.

Dunque il tesserino professionale, il badge del Comune, l'identificazione non servono a nulla se poi non c'è qualcuno che ti consente di accedere al Palazzo di Città.

«L'Amministrazione comunale – spiega una nota – ha inteso in tal modo ricercare un equilibrato e ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza da un lato e della libertà di informazione dall'altro, valori entrambi di rango costituzionale meritevoli di equa tutela. Inoltre, l'assessore ribadisce la propria totale disponibilità a ricevere per appuntamento gli organi di stampa e comunica l'intenzione di fissare con questi ultimi incontri periodici dedicati».

Attenzione, è prevista multa per chi ‘sgarra': sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500, pagamento in misura ridotta di euro 50. «Fermo restando – conclude l'atto – l’applicazione di eventuali sanzioni penali»